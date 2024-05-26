نجوم الفن يحتفلون بتتويج النادي الأهلي وتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد كبير من نجوم الفن، على تهنئة النادي الأهلي، بعد فوزه على الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة الـ12 في تاريخه.

واحتفلت الفنانة أيتن عامر بطريقة خاصة، من خلال مشاركة جمهورها بفيديو لها، وهي تحتفل بفوز النادي الأهلي، من خلال غناء أغنية «سطلانة»، وكانت ترتدي تي شيرت باللون الأحمر.

كما حرص الفنان عصام السقا على حضور المباراة، وشارك جمهوره بصورة له من داخل الاستاد، وهو يرتدي تي شيرت النادي الأهلي، وعلق عليها قائلًا: “مبروك الأهلي”.

الأهلي يتوج بالأميرة السمراء للمرة 12 في تاريخه



وكانت قد انتهت أحداث المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الترجي التونسي منذ قليل، بفوز الأول على الثاني بهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.