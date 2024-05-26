"يا أبن الحريفة".. أحمد سعد يهنئ الأهلي بتتويجه وتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، على تهنئة النادي الأهلي، بعد فوزه على الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة الـ12 في تاريخه.

حرص الفنان أحمد سعد على تهنئة النادي الأهلي، بعد فوزه على نادي الترجي التونسي فى نهائي دوري أبطال إفريقيا، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

فشارك أحمد سعد جمهوره، بفيديو بجزء من أغنيته الشهيرة “مبروك يا ابن المحظوظة”، التي قدمها ضمن أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، وتضمن الفيديو مشاهد للنادي الأهلي، وعلق عليها قائلًا: «يا ابن الحريفة مبروك.. ألف مبروك للنادي الأهلي».

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وكانت قد انتهت أحداث المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الترجي التونسي منذ قليل، بفوز الأول على الثاني بهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.