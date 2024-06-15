نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبري فواز يشيد بموهبة عصام عمر وطه دسوقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد النجم صبري فواز بموهبة الفنان عصام عمر وطه دسوقي وذلك بعدما أعلنه عن عمل يجمعهما معا من خلال نشره صورة لهما عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتب فواز قائلا:' نور الشغلانه اللي جي

بدأ النجم الشاب عصام عمر مؤخرا تصوير دوره في فيلمه الجديد "سيكو سيكو"، والعمل من تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس.

وتدور أحداث فيلم سيكو سيكو في إطار اجتماعي كوميدي، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، ومن إنتاج أحمد بدوي والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير.

كان آخر أعمال عصام عمر مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.