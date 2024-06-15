منة شلبى تشترى أضحية باسم نور الشريف.. وابنة النجم الراحل تعلق

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 يونيو 2024 08:29 صباحاً - نشرت سارة ابنة الفنان نور الشريف عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك ، رسالة للفنانة منة شلبي ، شرائها اضحية باسم والدها .

علقت سارة نور الشريف قائلة : الحلوة منة شلبي كلمتني من فترة صغيرة وقالتلي انها حلمت بپاپي حبيبي الله يرحمه وقالتلي إنها بإذن الله هتروح الحج وتتصدق لپاپي هناك

و الحلوة من جوه قبل بره وفيت اللي قالت عليه ومن يومين لقيتها بعتالي الصورة صك أضحية لپاپي وكانت مفاجأة جميلة منه وفي نفس الليلة روحت لبيت پاپي القديم في السيدة زينب و قولتله على اللي عملتيه يا منة .

وتابعت سارة نور الشريف : حبيبتي مش عارفة أقولك إيه لأنه مفيش كلام يوصف إحساسي باللي إنتي عملتيه ربنا يكرمك و يسعدك دايماً ويطمن قلبك يا طيبة يا حلوة بحبك جداً.