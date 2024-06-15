نهال عنبر: 'أتمنى التركيز على الطلاق الفترة المقبلة في عالم السينما والدراما' (حوار)

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أحمد جودة - القاهرة - في الفترة الأخيرة حققت الفنانة القديرة نهال عنبر نجاحًا ساحقًا كعادتها ولكن دورها في مسلسل “ دون سابق إنذار ” كان مختلفًا ولذلك تم تكريمها الفترة الماضية من مجلس القومي للإنسان، وكان للفجر الفني نصيب في محاورة الفنانة القديرة نهال عنبر.

نهال عنبر



كلمينا عن دورك في فيلم " جبل الحريم" ؟

فيلم " جبل الحريم" يتكون من مباراة تمثيلية مختلفة ومميزة وأول مرة أقدم هذه الشخصية والكتابة جيدة للغاية بقلم السيناريست فتحي الجندي.

كلمينا عن كواليس العمل؟

كواليس العمل كانت صعبة للغاية مزاحة " بسأل السيناريست فتحي الجندي لماذا دائمًا كل المشاهد صعبة "

ما الأعمال التي تحب المشاركة بها؟

وأكدت أنها تحب وتفضل أن تشارك في الأعمال التي تهدف في التركيز عن حقوق المرأة.

من وجهة نظرك ما الذي يجب التركيز عليه في السينما والدراما؟

يجب التركيز في السينما والدراما على طلاق الشباب والبنات.

من وجهة نظرك ما سبب الطلاق ؟

جروبات البنات وتبادل المشكلات فى الجروب وخروج الأسرار.

و الظروف الاقتصادية أحيانًا.

عدم أخذ وقت كافي لمعرفة الطرف الآخر.

كلمينا عن تكريمك من المجلس القومي للحقوق الإنسان عن دورك في مسلسل " دون سابق إنذار " ؟

سعيدة للغاية بالتكريم من المجلس القومي للحقوق الإنسان وعن مشاركتي في عمل مهم للغاية مثل "دون سابق إنذار".

قدمتِ شخصية الحماة كثيرا، ما المختلف في مسلسل "دون سابق إنذار " ؟

جميع الشخصيات المختلفة كانت حماة شريرة تحب الأذية لكن هذه المرة مختلفة.

ما النصيحة التي تواجهيها للمقبلين على الزواج ؟

أخذ القدر الكافي من الوقت الكافي لمعرفة الطرف الآخر وتقدير ظروف الآخر.

مؤكدة إني الزواج فهو مشاركة وليس حرب.

ما الأعمال القادمة؟

مسلسل " إثبات نسب " وفيلم " جبل الحريم " ومسرحية " عفارت عليك " في عيد الأضحى المبارك.



كلمينا عن دورك في مسرحية " عفارت عليك "؟

بجسد شخصية عفريتة كوميدية ويشاركني في العمل الفنان القدير منير مكرم.