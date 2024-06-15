ريهام سعيد: "محمد هنيدي تقدم لخطبتي وأهلي رفضوه لهذا السبب"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحل اليوم الإعلامية ريهام سعيد ضيفة في برنامج كلام الشهرة المذاع عبر شاشة قناة الجديد اللبنانية، وتحدث ريهام خلال اللقاء عن العديد من الأشياء والكواليس الخاصة بها.

وعن حقيقة تقدم الفنان محمد هنيدي لخطبتها وسبب رفض أهلها لها وقالت ريهام:" اعترفت على هنيدي لما كنت رايحه اعمل انترفيو معاه وكان لسه عامل فيلم " اسماعيلية رايح جاي " ومكسر الدنيا.

وأضافت:" أنا كنت فرحانه جدا وقتها وكان لسه جاي من أمريكا وجي البيت ومعاه هدايا كتير، وأهلها لما رفضوا مش عشان محمد كشخص لكن رفضوه لإنه ممثل وكانوا فاكرين أنه هيخدني معاه التمثيل وهكذا".

وفي سياق آخر يواصل هنيدي في الفترة الحالية تحضيراته لفيلمه الجديد الإسترليني، والعمل يدور في إطار أكشن كوميدي، وتعاقد السعودي إبراهيم الحجاج على المشاركة به، فيما تواصل الشركة المنتجة إبرام التعاقدات مع باقي أبطال التجربة من أجل انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، والعمل من إخراج حسين المنباوي.

وايضا فيلم الجواهرجي، بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول وغيرهم، وهو من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم في إطار ذات الطابع الكوميدي، حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته؛ ثم يدخل مستش

آخر أعمال محمد هنيدي:

وكان آخر أعمال محمد هنيدي كان مرعي البريمو، الذي عُرض في العام الماضي 2023، وحصد وقتها إيرادات 16 مليون جنيه خلال 70 يوم عرض، والفيلم دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، شارك بجانب هنيدي في بطولته، غادة عادل، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، علاء مرسي، محمد محمود، أحمد سلطان، كريم سامي مغاوري، وإنجي علي، فيما ظهر أحمد بدير ولطفي لبيب وعلاء زينهم ومحسن منصور ضيوف شرف، والعمل فكرة محمد هنيدي، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.