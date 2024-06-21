نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل شيخ يروج لفيلم "جوازة توكسيك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك إعلان محمد أنور الترويجي لفيلم "جوازك توكسيك"، وعلق عليه قائلًا: "جميل، وربنا يوفقكم إن شاء الله."

اعلان محمد أنور الترويجي لفيلم جوازة توكسيك

روج الفنان محمد أنور لأحدث أعماله السينمائية، فيلم "جوازة توكسيك"، حيث قلد إعلان لاعبي النادي الأهلي لفيلم "ولاد رزق 3" الذي يعرض حاليًا في جميع السينمات في مصر والوطن العربي. الإعلان الأخير جاء من فكرة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية.

نشر محمد أنور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو ترويجي بطريقة كوميدية لفيلم "جوازة توكسيك". في هذا الفيديو، جمع أنور أشباه اللاعبين العالميين مثل شبيه مبابي، أليسون، فان ديك، كامافينجا، وبلنجهام. هذا الأسلوب مشابه للطريقة التي روج بها المستشار تركي آل الشيخ لفيلم "ولاد رزق"، حيث جمع في الإعلان لاعبي الأهلي مثل أفشة، محمد عبد المنعم، وكولر مدرب الفريق.

قال محمد أنور في الفيديو: "لو هما جابوا نجوم الأهلي يعملوا إعلان لفيلم 'ولاد رزق 3'، فإحنا جبنا نجوم العالم يعملوا إعلان لفيلم 'جوازة توكسيك'. الإعلان ده كلفنا 600 جنيه وطقم فيشار للرجالة. ربنا يرزقنا برزق ولاد رزق."

تفاصيل فيلم جوازة توكسيك

يشارك في فيلم "جوازة توكسيك" بجانب الفنان محمد أنور كوكبة من النجوم، أبرزهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، ملك قورة، تامر هجرس، الراقصة جوهرة، وغيرهم. يُعرض الفيلم في جميع السينمات بمصر والوطن العربي بداية من 3 يوليو المقبل.