بهذه الطريقة.. سيد رجب يروج لمسرحية ملك والشاطر

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان سيد رجب للبوستر الدعائي الخاص لشخصيته في مسرحية ملك والشاطر، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب سيد رجب على الصورة معلقًا: "موسم الرياض مسرحية ملك والشاطر".

أحداث مسرحية ملك والشاطر



وتدور أحداث مسرحية ملك والشاطر حول الشاطر حسن الذي يخوض مغامرة كبيرة للحصول على (السعسع الأسود) الذي طلبته الملكة (ست الكل) مهرًا لكي يتزوج من شقيقتها؛ ويشفيها من اللعنة التي أصابتها منذ سنوات.

دور أحمد عز في مسرحية ملك والشاطر

ويقوم أحمد عز خلال المسرحية شخصية بتجسيد دور الشاطر حسن، الذي يعيش قصة حب ويريد الزواج من فتاة، وتطلب منه الملكة ست الكل مهرا عبارة عن مادة معينة تشفيها من اللعنة التي تعاني منها مقابل زواجه من شقيقتها، ويواجه العديد من الصعاب طوال رحلته.







أبطال مسرحية ملك والشاطر



مسرحية ملك والشاطر من تأليف وإخراج محمد محمدي، موسيقى عزيز الشافعي، وتدور أحداثها في إطار كوميدي استعراضي تضم عدد من الأغاني.

آخر أعمال سيد رجب

يذكر أن آخر أعمال سيد رجب هو مشاركته في فيلم ولاد رزق 3، والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، ويشارك في بطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق.. القاضية" عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكداوني، رازن مغربي، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، نوران ماجد، وضيوف الشرف بمشاركة النجم كريم عبد العزيز، من إخراج طارق العريان، للمنتج موسى عيسى، وغيرهم من الفنانين كضيوف شرف وأبرزهم إياد نصار وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.