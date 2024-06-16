بعد 4 أيام.. فيلم "ولاد رزق 3" يقترب من تحقيق 30 مليون جنيهًا

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم “ولاد رزق 3”، للنجم أحمد عز إيرادات كبيرة منذ عرضه بالسينمات، فبعد أربع أيام فقط اقترب من 30 مليون ايرادات.

الأغنية الدعائية لفيلم ولاد رزق 3 تتصدر التريند



وقد تصدر الأغنية الدعائية "لفيلم ولاد رزق 3" وهى أغنية بعنوان "القاضية" التريند على مواقع التواصل الإجتماعي، وهى من كلمات الثنائي إسلام شيندي وحازم إكس، وألحان إسلام شيندي، وتوزيع أحمد توينز وتوزيع رقمي لفيرال ويف.



أبطال فيلم ولاد رزق الموسم الثالث

يشهد الموسم الثالث من فيلم ولاد رزق 3 مشاركة عدد كبير من الفنانين المتميزين، على رأسهم الفنان أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، أسماء جلال، فيدرا، محمد ممدوح، سيد رجب، نسرين أمين، محمد لطفي، وآخرين من النجوم، بالإضافة إلى ظهور كلًا من كريم عبد العزيز وأحمد فهمي ورزان المغربي كـ ضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، أما الإخراج فـ هو للمخرج طارق العريان.