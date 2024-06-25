أحمد عز يرفض الحديث قبل يسرا في المؤتمر الصحفي لمسرحية 'ملك والشاطر'

القاهرة - محمد ابراهيم - عقد منذ قليل المؤتمر الصحفي لـ مسرحية ملك والشاطر، والتي من المقرر عرضها غدًا الأربعاء 26 يونيو على مسرح أبو بكر الشدي بالمملكة العربية السعودية، وهي بطولة الفنان أحمد عز والفنانة يسرا، وحضر المؤتمر بجانب أحمد عز ويسرا، أبطال العمل الفنان سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب، ومخرج العرض أحمد حمدي.

رفض أحمد عز التحدث بسبب يسرا

وطلب مقدم المؤتمر الصحفي لـ مسرحية ملك والشاطر، أن يبدأ الفنان أحمد عز الحديث مع الصحفيين والإعلاميين الموجودين، وفاجئ أحمد عز الحضور برفض الحديث قبل يسرا، قائلًا: أنا برحب بكل الناس بس أنا مقدرش اتكلم في وجود أستاذتي فأنا بستأذن أن النجمة الكبيرة يسرا اللي أنا بتشرف بيها هي اللي تبدأ الكلام.

وأعربت يسرا عن سعادتها الكبيرة برد فعل أحمد عز، قائلة: أنت من أحلى الناس اللي أنا قابلتها في حياتي، ومبسوطة إننا رجعنا نشتغل مع بعض تاني بعد مسلسل ملك روحي، وبرحب بكل اللي موجودين.

أحداث مسرحية ملك والشاطر

وتدور أحداث مسرحية ملك والشاطر حول الشاطر حسن الذي يخوض مغامرة كبيرة للحصول على (السعسع الأسود) الذي طلبته الملكة (ست الكل) مهرًا لكي يتزوج من شقيقتها؛ ويشفيها من اللعنة التي أصابتها منذ سنوات.

دور أحمد عز في مسرحية ملك والشاطر

ويقوم أحمد عز خلال المسرحية شخصية بتجسيد دور الشاطر حسن، الذي يعيش قصة حب ويريد الزواج من فتاة، وتطلب منه الملكة ست الكل مهرا عبارة عن مادة معينة تشفيها من اللعنة التي تعاني منها مقابل زواجه من شقيقتها، ويواجه العديد من الصعاب طوال رحلته.







أبطال مسرحية ملك والشاطر



مسرحية ملك والشاطر من تأليف وإخراج محمد محمدي، موسيقى عزيز الشافعي، وتدور أحداثها في إطار كوميدي استعراضي تضم عدد من الأغاني.







آخر أعمال أحمد عز المسرحية

يذكر أن آخر أعمال أحمد عز المسرحية كانت مسرحية هادي فالنتين، من إخراج محمد محمدي، وشارك في بطولتها تارا عماد، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب، وتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض عام 2023.