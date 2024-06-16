نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا هنأت بدرية طلبة متابعيها بحلول عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة بدرية طلبة على تهنئة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.





وشاركت بدرية طلبة صورة لها عبر إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وانتم طيبين وفرحانين عيد أضحى مبارك عليكم وعلى حبايبكم وعيد سعيد علينا كلنا".





أحدث أعمال بدرية طلبة





ومن جهة أخرى، تقوم بدرية طلبة خلال هذه الفترة بتصوير فيلمها الجديد "المخفي".

الفيلم يدور حول شاب فى بداية حياته العملية بعد تخرجه من الجامعة، وهو شاب خجول يصدق كل من حوله، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن نية مع كل من يقابله وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدى فى مواقف تحدث فى العمل ومع خطيبته الحسناء وحتى مع أهله وأصدقائه، ورغم كل ما سبق يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

فيلم حمص وحلاوة

تنتظر بدرية طلبة عرض فيلم حمص وحلاوة، ويضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم: محمود الليثي وبدرية طلبة مجموعة من مطربي الغناء الشعبي في مصر، ومنهم: أمينة، سامي مغاوري، أحمد صيام، حسام فارس، حسن الخلعي، عمر كمال، حسن شاكوش، والعمل من إخراج أحمد البدري.

آخر أعمال بدرية طلبة

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة فيلم الملكة السينمائية، والعمل من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، دينا، محمد رضوان، باسم سمرة، كريم عفيفي، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج سامح عبد العزيز، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.