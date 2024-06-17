عبير صبري تتحدث عن علاقتها بشقيقتها مروة وتؤكد: ابنتي قبل أن تكون شقيقتي

القاهرة - محمد ابراهيم - استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي في برنامجه «واحد من الناس» على قناة «الحياة»، الفنانة عبير صبري وشقيقتها الإعلامية مروة صبري،، وتناول الحوار كشف العديد من الأسرار والكواليس حول حياتهما ومسيرتهما الفنية نحو النجومية والشهرة.

علاقة عبير صبري بشقيقتها

وخلال الحلقة أعربت الفنانة عبير صبري عن سعادتها بهذه الكلمات التي قالها الإعلامي عمرو الليثي عن شقيقتها ووصفها بأنها «تلقائية» وتشعر المشاهد بأنها حقًا واحدة من الناس، مشيرة إلى أن نجاح شقيقتها مروة يعني لها أكثر من نجاحها الشخصي، وأنها تعتبرها كابنتها لأنها ربتها منذ الصغر

وأضافت:« شعرت وحسيت بالأمومة مع مروة وعوضتني الإحساس ده، وأخواتي كلهم ولادي».

مشاعر الإعلامية مروة صبري لشقيقتها الفنانة عبير صبري

أما الإعلامية مروة صبري فقالت: «ربنا يخلي لي أمي.. لكن حقيقي عبير أمي.. أمي الثانية، ولو أنا ناجحة فعبير هي اللي شجعتني أعمل ده، وده بعد كرم ربنا ورضاه عليَّا»، متوجهة بالشكر إلى الإعلامي عمرو الليثي على كلمات المديح: «بكلامك عني وعن مسيرتي المهنية أنا كده دخلت التاريخ».

