نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرهم السرب..أفلام تم سحبها من دور العرض السينمائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على الأفلام التي تم سحبها من شباك التذاكر

شهدت دور العرض السينمائية، خلال الساعات القليلة الماضية، سحب عدد كبير من الأفلام، التي لم تنجح في تحقيق إيرادات في آخر أيام عرضها بالسينمات، وذلك بعد بدء موسم أفلام عيد الأضحى 2024، ويرصد لكم دوت الخليج الفني خلال السطور التالية أبرز تلك الأفلام.

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

سحب فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر المبارك الماضي، وحقق الفيلم نجاحا كبير وايرادات مرتفعة في بداية فترة عرضه بالسينمات، ولكن تراجعت إيراداته في الفترة الأخيرة، حيث حقق 8 آلاف جنيها فقط إيرادات، في آخر يوم عرض.

فيلم "شقو"

ويأتي بعد ذلك فيلم "شقو" بطولة النجم عمرو يوسف، والذي طرح أيضا في موسم عيد الفطر الماضي، واحتل المركز الثاني بتحقيقه إيراداته مرتفعة في شباك التذاكر لـ فترة طويلة، حتى تراجعت إيراداته خلال الأيام القليلة الماضية، حيث حقق 7 آلاف جنيه إيرادات، في آخر يوم عرض.

أبطال وصناع فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

ضم فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: شام ماجد، هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وغيرهم،تأليف جورج عزمي وشريف نجيب، إخراج أحمد الجندي.



أبطال وصناع فيلم "شقو"

شارك في بطولة فيلم "شقو" عدد كبير من النجوم أبرزهم: عمرو يوسف، محمد ممدوح،أمينة خليل، يسرا،دينا الشربيني،عباس أبوالحسن،وليد فواز،محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين،ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

فيلم "السرب"

وأخيرًا فيلم "السرب" بطولة الفنان أحمد السقا، الذي تم عرضه في 1 مايو الماضي، والذي تصدر شباك التذاكر في بداية فترة عرضه، لذلك إحتل المركز الأول، ولكن تراجعت إيراداته في الساعات الأخيرة، حيث حقق إيرادات بلغت 12 ألف جنيه فقط، في آخر أيام عرضه بالسينمات.

أبطال وصناع فيلم "السرب"

شارك في بطولة فيلم السرب نخبة من كبار الفنانين أبرزهم: أحمد السقا، كريم فهمي، شريف منير، أحمد حاتم، هند صبري، دياب، آسر ياسين، قصي خولي، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، منى زكي، إسلام جمال، محمود عبد المغني، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.