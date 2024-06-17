فيلم "عصابة الماكس" يحتل المركز الثالث في شباك التذاكر

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أحمد جودة - القاهرة - طرح فيلم "عصابة الماكس" بطولة الفنان أحمد فهمي، في دور العرض السينمائية، مساء يوم الخميس 13 يونيو الجاري، وذلك للمنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى 2024.



وإحتل فيلم "عصابة المكس"، المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية لشباك تذاكر السينما، حيث حقق أمس، أول أيام عيد الأضحى إيرادات بلغت مليونًا و149 ألفًا و89 جنيهًا.



أبطال وصناع فيلم "عصابة الماكس"

شارك في بطولة فيلم "عصابة الماكس" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف من ضمنهم أحمد السقا وهشام ماجد وحمدي الميرغني، ومن تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.

أحداث فيلم "عصابة الماكس"

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية المكسيكي الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.