الجمهور يشيد بأغنية "إنسان" لأصالة

القاهرة - محمد ابراهيم - تلقت المطربة السورية أصالة نصري عاصفة من التفاعل والإشادة على أغنيتها الجديدة "إنسان"، و فور طرح الأغنية على مختلف المنصات الموسيقية، أثارت إعجاب جمهورها وانهالت عليها التعليقات المشيدة بصوتها القوي والمعبر.

وصف المستمعون أداء أصالة في الأغنية بالمؤثر والمليء بالعاطفة، مؤكدين أنها نجحت في إيصال رسالة الأغنية بشكل احترافي، و فيما أشاد عدد كبير من المعلقين بقوة الصوت والتحكم الفني الذي تتمتع به أصالة، والذي مكنها من توصيل المشاعر بعمق للمستمع.

كما علق أحد المعجبين: "كالعادة، أصالة تأسر قلوبنا بصوتها العذب وأدائها المتميز. هذه الأغنية ستبقى عالقة في أذهاننا لفترة طويلة"، وعبر آخرون عن سعادتهم بعودة أصالة للساحة الغنائية بأغنية قوية كـ "إنسان".

و يُذكر أن "إنسان" هي أحدث أعمال أصالة نصري، وقد طرحتها ضمن ألبومها الجديد المنتظر الذي يحمل اسم ثم أنا،ويتضمن الألبوم 10 أغاني.

تفاصيل أغنية إنسان

والأغنية من كلمات محمد الترك، وألحان كرار شريف، وتوزيع موسيقي علي روني.



أصالة وأغنية أصحاب الأرض



وفي سياق منفصل، واجهت أصالة أزمة جديدة بخصوص أحدث أغانيها “أصحاب الأرض“ وهي الأغنية التي تدعم بها شعب فلسطين، وذلك بعد انسحاب إحدى المطربات المعروفات من المشاركة في الأغنية رغم تسجيل صوتها، وطلبها عدم المشاركة لتخرج الصورة النهائية بصوت اصالة فقط رغم كون العمل معد ليكون ديو غنائي.



وتم إرسال أكثر من إنذار لإيقاف الأغنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتهام أصالة بكونها محرضة على القتل وسيتم إغلاق الأغنية، لتتصدر النجمة السورية تريند اليوم عبر تويتر، دعما وحبا لها لمواجهة هذه الأزمة.

أغنية أصحاب الأرض تم الإعداد لها منذ شهرين بعد تخطيط وتفكير كبير من أجل إصدار عمل يناسب حجم القضية الفلسطينية، وهي من إخراج عادل رضوان وبالتعاون مع الشاعر فارس قطري، المعروف عنه دائما إنه الشاعر المبكي.