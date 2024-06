نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم هاري بوتر يحقق أول جائزة فنية مرموقة في مسيرته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غمر الملايين من عشاق سلسلة هاري بوتر نجم السلسلة دانيال راتكليف بالتهنئة، بعد حصده لأول جائزة مرموقة يحققها في مسيرته.

ووفق ديلي ميل، راتكليف، نجح في حصد جائزة توني اوورد، كأفضل ممثل في دور مساعد عن دوره في العرض Musical Tony for Merrily We Roll Along.

وعلق نجم افلام هاري بوتر للمرة الأولى على الازمة التي يعايشها الآن مع مؤلفة افلام هاري بوتر جي كي رولينج.

ووفق ديلي ميل، عبر راتكليف عن خيبة أمله من تصريحات رولينج التي ادلت بها في الفترة الماضية، وهاجمت خلالها نجوم الفيلم الشباب بمن فيهم ايما واتسون.

وهاجمت مؤلفة سلسلة هاري بوتر جي كي رولينج، قانون جديد سنته سكتلندا بشأن الدفاع عن حقوق المتحولون جنسيا.

ووفق ديد لاين، علقت رولينج على الأمر بقوله أنها على استعداد ان يتم اعتقالها رسميا في اي وقت معلنة إنه ا ستستمر في مهاجمة المتحولون جنسيا دون شك.

وتستمر الأزمات التي تواجهها المؤلفة جي كي رولينج مع المعجبين من عشاق سلسلة هاري بوتر، بسبب هجوم الكاتبة على مجتمعات المتحولون جنسيا.

ووفق ديد لاين، كانت احدث مستجدات هذا النزاع، أن تقدم رولينج بعريضة ضد أحد المعجبين تتهمه بنشر اكاذيب حول عائلتها.

يأتي ذلك بعد أن تم الإعلان رسميا عن أن كاتبة سلسلة هاري بوتر الشهيرة جي كي رولينج ستتولى مهمة المنتجة المنفذة للنسخة التليفزيونية من افلام هاري بوتر.

ومسلسل هاري بوتر قد يبدأ عرضه عام 2026، ما يعني أن المسلسل سيستمر بمواسمه السبعة حتى عام 2036، وأعلنت الشركة المنتجة للمسلسل أنها تبحث عن صناع للمسلسل وكتاب وتبحث عن الثلاثي الذي سيقوم بالبطولة.

نسخة تليفزيونية

وكشفت مصادر من داخل شركة الانتاج السينمائي الامريكية العملاقة Warner Bros، عن ان هناك محادثات بشأن اطلاق مسلسل تليفزيوني لعالم أفلام هاري بوتر.

ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن هناك نقاش مع جي كي رولينج، للعمل على مشروع موسع يقدم قصة هاري بوتر من جديد في سلسلة درامية كبيرة.

وحتى الآن القرار النهائي بالعمل على هذا المشروع قد تم اتخاذه لحين الاستقرار على خطة عمل واضحة وجدول زمني تقدم به هذه السلسلة الدرامية.

عالم السحر والسحرة

وسلسلة أفلام هاري بوتر هي مجموعة أعمال سينمائية مقتبسة من روايات السحر التي تدور حول شخصية هاري بوتر، التي ابتكرتها الكاتبة الإنجليزية "جي كي رولينج".

وكل جزء من هذه السلسلة، طرحت منه رواية تحمل العنوان نفسه، كان الإصدار الأول لها في عام 1997، بعنوان هاري بوتر وحجر الفلاسفة.

وتضم السلسلة السينمائية 8 أجزاء، تم عرض الجزء الأول منها بنفس العنوان الذي طرحت به الرواية التي يقتبس منها كل جزء.