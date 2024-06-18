إسماعيل فرغلي يكشف عن تفاصيل إصابته بالسرطان

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان إسماعيل فرغلي، مساء أمس، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس"، المذاع عبر شاشة قناة الحياة، وتحدث خلال اللقاء عن العديد من الأسرار حول مشواره الفني وحياته الخاصة.

وكشف "فرغلي" عن تفاصيل إصابته بمرض السرطان مشيرا إنها أصعب اللحظات التي مرت عليه في حياته قائلا: "جالي ورم خبيث في الأحبال الصوتية، والدكتور قال لي لازم تعمل عملية حالًا، وكنت شغال في مسلسلين، الدكتور قالي التمثيل أو حياتك،روحت لأكبر دكاترة، ودكتور محترم قال لي خلص تصويرك وعيد مع أولادك ونعمل العملية".

وأضاف:"وقتها صوتي إتغير وكان لازم دكتور كويس لأنه ممكن يضيع الأحبال الصوتية، وقولت لمراتي مش عايز مخلوق ييجي لي، سيبيني مع اللي خلقني مش عايز حد يقول لي سلامتك، كانت أصعب لحظة في حياتي".

آخر أعمال إسماعيل فرغلي

يذكر أن آخر أعمال الفنان إسماعيل فرغلي الفنية، هي مشاركته في فيلم "العميل صفر"، الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي في موسم صيف 2023.

أبطال وصناع فيلم "العميل صفر"

شارك في بطولة فيلم "العميل صفر "عدد كبير من الفنانين أبرزهم: أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، فيدرا، فاطمة البنوي، أيمن الشيوي، ومن إخراج كريم العدل.