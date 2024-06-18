نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوستالجيا ٩٠/٨٠ عرض كامل العدد على مسرح السامر من إخراج تامر عبدالمنعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية معالي الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة وإنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو البسيوني وتنفيذ الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، قدمت فرقة السامر عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ على مسرح السامر بالعجوزة.

عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرته مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينات والتسعينات سواء الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية والأفلام التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن بتوزيع جديد.

نوستالجيا ٩٠/٨٠

تفاصيل عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠

عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، إستعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، مكياچ إسلام عباس، مصمم الازياء رنا عبدالمجيد والعرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

حضر إفتتاح عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والفنان ياسر صادق ومجموعة كبيرة من قيادات وزارة الثقافة.

ويذكر أن عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ مستمر لمدة ثلاثة أيام على مسرح السامر على أن يبدأ العرض مرة أخرى في القناطر يوم ٢٠ يونيو ولمدة ليلة، بعدها يستأنف عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ عروضه خلال الإجازة الصيفية في إسكندرية وبورسعيد وشتى المحافظات.

نوستالجيا ٩٠/٨٠

آخر أعمال تامر عبدالمنعم:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال تامر عبدالمنعم هو هو مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، محمود البزاوى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، بسنت أبو باشا، أحمد عنان، كريم العمرى، بالإضافة إلى ضيف الشرف ماجد المصري.