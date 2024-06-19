حسين الجسمي: عندما أغني أمام الجمهور الكويتي فإنه يحتضنني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 يونيو 2024 08:25 مساءً - أحيى الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفلاً غنائياً ضمن مهرجان ليلة عمر 2024 في الكويت، ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك وسط حضور مكثف من الجمهور .

وأعرب الجسمي في تصريحات صحفية عن سعادته بالتواجد في الكويت، مهنئاً أمير البلاد والشعب الكويتي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قائلاً: "عيدكم مبارك يا أهل الكويت.. نهني والدنا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الله يحفظه .. ونهنيكم بعيد الأضحى"

وأضاف: "الليالي معاكم ساحرة بجمال حضوركم .. وكلها فن و ذوق وحشمه"، وأضاف: "انا في الكويت يعني انا في الإمارات".

وقال الجسمي بين فقرات الحفل : "عندما أغني أمام الجمهور الكويتي فإنه يحتضنني"، وأنا سعيد بتواجدي المستمر بين أحبابي في هذه الديرة التي نشتاق لها باستمرار.

وتنقل خلال الحفل بين مجموعة كبيرة من الأغنيات التي تنظم جدولها مع الجمهور الذي غنى وفرح وصفّق وكان التميز عنوانه، وطالب بالأغنية تلوه الأخرى من أغنياته المفضلة.

وعندما وصل الجسمي الى تقديم أغانيه على آلة البيانو، أهدى الأغنية التي قدمها الى الفنان عبدالله الرويشد، وقال قبل أن يؤديها: "بغني أغنية إهداء لشخص أحبه جداً أو هما بالأحرى شخصين، وهي رسالة محبة ووفاء مني لشخص كويتي عزيز علينا جميعاً وهو سفير الأغنية الكويتية الفنان عبدالله الرويشد، وقدم أغنية "يا ناسين الحبايب"، وأتبعها بأغنية "تعبت" من أغنياته الخاصة أيضاً على آلة البيانو.