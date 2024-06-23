سميحة أيوب: 'لا أفضل أعمال "البلطجة" لذلك هي السبب في غيابي عن الساحة'

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة سميحة أيوب، إن مشاركة البلوجر والتيك توكر في التمثيل، ليس لهم أي فائدة لأن الاستمرارية هى التي تثبت موهبتهم.

وتابعت سميحة أيوب، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد2"،:" مفيش أي فرق في النجومية بين الجيل القديم والجيل الحالي، وكل الفنانين بيمتعوني وتابعت في رمضان اللي فات مسلسل الحشاشين لأنه إنتاج عظيم".

وأشارت سميحة أيوب، إلى أن مسلسل "الضوء الشارد"، حقق نجاح كبير وكانت هناك كيمياء كبيرة بينها وبين الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، والجمهور لا يزال حتى وقتنا الحالي يناديها باسم الشخصية التي قدمتها "الحاجة ونيسة".

وأضافت "أيوب"، أنها لا تحب أعمال "البلطجة"، لذلك هي السبب وراء غيابها عن الساحة الفنية، وتفضل أن تقدم أعمال إنسانية، بعيدا عن "السنج والمطاوي".

واختتمت سميحة أيوب حديثها، أن الزوج لو نظر إلى أمرأة ثانية فيجب على زوجته أن تتجاهل الموقف، معقبة:"البصة الأولى حلال حتى لا يكون القادم صادم ويجب أن نتغاضى عن النظرة الأولى".



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.