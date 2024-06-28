نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوسف الخال يكشف أسرارًا شخصية وفنية في الحلقة الأخيرة من "عمر جديد" مع نسرين الظواهرة عبر أغاني أغاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الممثل اللبناني يوسف الخال ضيفًا على الإعلامية اللبنانية نسرين الظواهرة في الحلقة الأخيرة من هذا الموسم للبرنامج الإذاعي "عمر جديد" عبر أثير إذاعة "أغاني أغاني" على الموجة 87.9 FM.. في تفاصيل الحلقة، كشف يوسف الخال عن إستيائه من اختيار الممثلين في بعض الأدوار مشيرًا إلى أنه يجب اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب وليس فقط بسبب اسمه واعتبر الخال أنّ الممثلين اللبنانيين غير مرحّب بهم إذ لا ينالوا حقهم الذي يستحقونه في بناء العمل الدرامي على أساس تواجد الممثل اللبناني بين الأسماء العربية في الدراما.

وتابع بالقول أنّ هذه المشكلة تواجه كل الممثلين اللبنانيين لكن لا أحد يتحدث عن هذا الموضوع، وأعطى مثلًا أنّ إحدى الممثلات اللبنانيات تعاني بسبب المكان الذي تعمل فيه إلا أنها بحاجة إلى المال لكنه لا يقبل بهذا الأمر لأنّ لديه خبرة خمسة وعشرين عامًا في مجال التمثيل.

وأشار يوسف الخال أنه خائف من المستقبل لأنه من الممكن أن يصبح مخرجًا ويبتعد عن الشاشة. وكشف أنه في وقت سابق كان هناك عدد كبير من المنتجين لكن تطور "السوشيال ميديا" طرح مشاكل عديدةً وأصبح هناك منتجيْن فقط مسيطريْن على جميع الأعمال، مضيفًا أن أحد المنتجين أساء له وأنه عندما كان في الشركة المنتجة كان يُفرض عليه تنفيذ بعض الأمور من أجل إحدى الممثلات. أيضًا تحدث يوسف الخال أنه ممتن لأنه عاش في زمن التسعينات رغم كل الحروب والأزمات والمشاكل السياسية التي كانت حينها لكن في المقابل كان هناك موسيقى جميلة وأُناس تحب بعضها البعض والبيوت كانت تبقى مفتوحةً للجميع.

وخلال الحلقة أشار يوسف إلى أنه لديه أصدقاء يتحدث معهم في جميع الأمور مشيرًا إلى أنه فقد العديد منهم مع الوقت حيث كشف أنّ والده الفنان الراحل يوسف الخال كان يقول له دائمًا "يمتلك الإنسان في بداية حياته ألف شخص وتنتهي حياته مع شخص واحد".

كما سألت نسرين الظواهرة ضيفها عن أهمية أن يكون نجل الفنان الراحل يوسف الخال ليجيب أنه أمر مهم مضيفًا أنها كانت تسبب له عقدةً إلا أنه مع الوقت أصبح سعيدًا بعد معرفته الطريقة التي كان يفكر بها والده.

أما عن والدته الشاعرة القديرة مها بيرقدار فأشار إلى أنها دائمًا تقول له أنه يحارب الكون مشيرًا إلى أنه سعيد بإطلاق كتابها الجديد "حكاية العراء المرعب".

ونوّه يوسف الخال بأنّ أغلب الأوقات يفكر بكل الأمور المتعلقة بالفن، كما كشف أنه كان لديه عملًا تجاريًا خاصًا به إلا أن هذا الأمر تطلب منه أن يكون حاضرًا.

وعن العمر الجديد الذي يتمنى أن يعيشه، قال يوسف أنه سعيدًا بتواجده إلى جانب ابنته إلا أنه ليس سعيدًا في حياته بسبب عدم تقدير الممثل اللبناني.

وفي سؤال حول حياته الشخصية، عبّر الخال عن مدى سعادته في كيفية حفاظه على علاقته الصحية بزوجته الفنانة نيكول سابا منوّهًا بامتنانه لفكرة إبعاد ابنتهما عن الأضواء على عكس العديد من النجوم وأبنائهم لأنه يعارض هذه الفكرة.

الجدير بالذكر أنّ نسرين الظواهرة استضافت في هذا الموسم من برنامج "عمر جديد" عبر إذاعة أغاني أغاني عددًا من النجوم ألا وهم معتصم النهار، وليد توفيق، أنس طيارة، أسامة الرحباني، نزار فرنسيس، ليليان نمري، الاختصاصية النفسية سميحة زين الدين، كارين رزق الله، كارمن لبس، جورج خباز، وأخيرًا يوسف الخال، وذلك على مدار إحدى عشر حلقة حيث كشف الضيوف خلالها العديد من أسرارهم الفنية والشخصية وأبدوا آرائهم في شتى المجالات الاجتماعية ضمن حوارات اتسمت بالشفافية، وحققت جميع الحلقات تفاعلًا مع الجمهور والصحافة على أن يطل البرنامج في موسم جديد قريبًا.