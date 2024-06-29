نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب والدة ملك المغرب.. إلغاء حفل محمد رمضان في مهرجان موازين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد رمضان، عن إلغاء حفله في مهرجان "موازين" بدولة المغرب، الذي كان من المقرر إقامته اليوم السبت، بعد وفاة والدة ملك المغرب قبل ساعات قليلة.

إلغاء حفل محمد رمضان بمهرجان موازين

وقام محمد رمضان بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، يعتذر فيه للجمهور، قائلًا: خالص التعازي للملك محمد السادس وعائلته الكريمة، وخالص التعازي للشعب المغربي في وفاة الملكة لطيفة، ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته.

وتابع: أعتذر لإدارة مهرجان موازين، وأعتذر للجمهور عن عدم قدرتي على إقامة حفلتي اليوم، نظرًا لحالة الحداد، ونسألكم الفاتحة والدعاء لها.

تعليق محمد رمضان على أزمة عمرو دياب

قام الفنان محمد رمضان بالتلعيق على واقعة صفع الفنان عمرو دياب لأحد معجبيه، والتي وقعت في حفل زفاف نجلة المنتج محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر وأثارت جدلًا واسعًا.

وقال محمد رمضان في تصريحات تليفزيونية، على هامش حضوره المؤتمر الصحفي لحفله بمهرجان موازين بدولة المغرب: حصل معايا نفس الموقف شفت الفيديو لنفس الشخص حاول يتصور معايا، مش بعتب عليه لأن الجمهور عايشين عشانه، وبنشتغل عشان ننال إعجابه، ومقدرش أعلق على تصرف عمرو دياب.

تفاصيل مهرجان موزاين الدولي







واستعدت مسارح مهرجان موازين الدولي لاستقبال نجوم المهرجان ومنها 4 كبرى وهي السويسي والنهضة وأبي رقراق وسلا، وثلاثة صغرى هى شلا ومسرح محمد الخامس والقاعة الفنية النهضة، ويستوعب المسرح الواحد من 15 إلى 200 ألف على حسب كل مسرح، وإن كان أكبر مسرحين هما السويسي والنهضة، حيث يعد مسرح السويسى معقلًا للموسيقى العالمية التى يغنى عليها النجوم الأجانب الأكثر شهرة في العالم مثل شاكيرا وجينيفر لوبيز وريهانا وغيرهن ويستقبل المسرح عشرات الآلاف، ومسرح النهضة الذى يغنى أهم نجوم الغناء فى الوطن العربي.

ويشارك في مهرجان موازين نخبة من أبرز نجوم الموسيقى والغناء العالمين والعرب، ومنهم النجمة العالمية نيكي ميناج، والمطربات سميرة سعيد، هيفاء وهبي، نجوى كرم، عبير نعمة، بلقيس، ومن المطربين رامي عياش، وبلطي، آدم، الدي جي العالمي ميترو بومين.

غياب محمد رمضان عن الموسم الرمضاني 2025

يذكر أن محمد رمضان أعلن مؤخرًا، غيابه رسميًا عن موسم دراما رمضان المقبل 2025، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث غاب عن السباق الرمضاني الماضي 2024، وكان آخر أعماله الدرامية في موسم رمضان 2023 بمسلسل جعفر العمدة، والذي حقق خلاله نجاح جماهيري ضخم في مصر والوطن العربي.