نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أنباء تدهور صحته.. توفيق عبد الحميد يطمأن جمهوره "أنا بخير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت أخبار في الساعات الأخيرة عن تدهور الحالة الصحية للفنان القدير توفيق عبدالحميد، متأثرًا بإصابته بمشكلات صحية متعددة بالظهر والقدم، أدت لالتزامه منزله منذ فترة طويلة، وعدم القدرة على الحركة نهائيًا.

وحرص “دوت الخليج الفني” على الإطمئنان على صحة الفنان توفيق عبد الحميد، حيث طمأن جمهوره معلقًا: «الحمد لله على كل حال أنا بخير» مشيرًا أنه مستعد لاستقبال كل أقدار الله ليعيش مطمئنا.

أعتزال توفيق عبد الحميد



أعلن الفنان توفيق عبد الحميد اعتزاله الفن بشكل نهائي، في أكتوبر الماضي 2023، وكشف أن سبب قراره هو سوء حالته الصحية، التي أصبحت متأخرة ولا تساعده في استمراره بالمهنة بشكل عام.



وكتب توفيق عبد الحميد منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال فيه: “ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل، ولذلك أعلن اعتزالي”.

وكان توفيق عبد الحميد قد أعلن في شهر إبريل عام 2022، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك اعتزال التمثيل بعد انتهائه من تصوير دوره في مسلسل يوتيرن، وكتب منشورًا، معلقًا: “أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيًا”.

ثم أعلن عن عودته للفن بعد قرار اعتزاله وذلك بعد انتهائه من تصوير مسلسل "يوتيرن" وكتب منشور أعلن فيه سبب ذلك، حيث قال أن قرار اعتزاله يعود إلى حالته الصحية، مطالبًا الجميع احترام رغبته في عدم الحديث عن القرار.