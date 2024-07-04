نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنانة مي سليم تشارك جمهورها صورة جديدة وتتحدث عن أعمالها الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها صورة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت بفستان أنيق ملون واعتمدت تسريحة الشعر المفرود على أكتافها.

ظهور مي سليم في برنامج "القاهرة اليوم"

حلت الفنانة مي سليم ضيفة على برنامج "القاهرة اليوم" مع الفنان إدوارد والإعلامية نانسي مجدي، حيث تحدثت عن آخر أعمالها الفنية.

تفاصيل فيلم "بنقدر ظروفك"

تحدثت مي سليم خلال الحلقة عن فيلمها الجديد "بنقدر ظروفك"، الذي يشاركها بطولته الفنان أحمد الفيشاوي.

وقالت: "مؤخرًا بقيت أحب أختار أدواري التي أشعر أنها تضيف لي ولها، على عكس السابق حيث كنت أعمل بكثرة لأرى نفسي في كل دور".

موضوع الفيلم المختلف

أشارت مي إلى أن قصة الفيلم تتناول موضوعات مختلفة مثل الأسعار والمناطق العشوائية وحب الناس لبعضهم. وأضافت: "مبسوطة جدًا بفريق العمل".

الشراكة الفنية مع أحمد الفيشاوي

أثنت مي سليم على الشراكة مع أحمد الفيشاوي، واصفة إياه بالفنان الموهوب بشكل غير عادي. وقالت: "الفيشاوي يدرس الشخصية جيدًا والكيمياء بيننا كانت رائعة".

شائعة الزواج من الفيشاوي

نفت مي سليم شائعة زواجها من الفيشاوي، موضحة أنهما قررا نشر صورة من كواليس الفيلم، لكنها تسببت في اللبس بسبب عدم الإشارة إلى كونها من الكواليس.

موقفها من الزواج والإنجاب

أوضحت مي سليم أنها لا تفكر في الزواج حاليًا، ولكنها قد تفعل ذلك إذا ظهر الشخص المناسب. كما أكدت أنها لا تفكر في إنجاب أطفال آخرين في الوقت الحالي، حيث أن طفلتها الحالية تكفيها.

تحذيرات صحية من خبيرة علم الطاقة

انضمت خبيرة علم طاقة وفلك إلى الحلقة، وحذرت مي سليم من تعرضها لبعض المشاكل الصحية في الفترة المقبلة، خاصة في منطقة الظهر، وهو ما أكدته مي بأنها بالفعل أجرت عملية في ظهرها من فترة.

رغبتها في حياة هادئة

أكدت مي سليم خلال حوارها أنها تفضل حياة هادئة بعيدة عن الضغوطات، وتعيش حياة طبيعية مع طفلتها، وتفكر في المستقبل بإيجابية وترقب.