نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز تصريحات محمد هنيدي ببرنامج "بيت السعد" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نجح الفنان محمد هنيدي في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له ببرنامج بيت السعد، والذي يقدمه عمرو سعد وأحمد سعد، ليلة أمس الأربعاء 17 يوليو، عبر قناة mbc الفضائية، ومنصة شاهد.



وكشف محمد هنيدي عن بدايته الفنية، وعن كواليس تصوير فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وغيرها من الأمور، ويرصد دوت الخليج الفني أبرز تصريحاته.

وقال:"أول عمل لي كان أثناء دراستي بالمرحلة الابتدائية، لأني كنت عامل قلق في البيت وإمبابة كلها، وعملت بالحدادة مع جدي بـ 5 جنيه في الشهر، في أول يوم عمل لي مع جدي (حداد مسلح) أصبت يده بـ المرزبة".

وأضاف:"أول 10 آلاف جنيه أخدتها من مسلسل تيمون وبومبا واشتريت بيها عربية صغيرة، وعملت بيها حادثة بعدما اصطدمت بأتوبيسين".

وتابع:" احنا شعب كوميدي بطبعه، والكوميديا في السوشيال ميديا لا يمكن أن نستعين بها في السينما لأن السينما مشاهد مكتوبة".

وأشار:"كنت هعمل شخصية عمر الشريف بفيلم إشاعة حب الجزء الثاني، ويوسف شاهين كان صديق وأستاذ وكنت بحب أقعد معاه في اسكندرية".



محمد هنيدي يكشف عن كواليس فيلم صعيدي في الجامعه الأمريكية

وواصل:"ان إدارة الجامعة الأمريكية أعتقدت ان العمل يسخر منها فى البداية فرفضت التصوير فيها، وكان فيه حاجة مفهومة وقتها غلط، أن الصعيدي دا جي يتريق علي الجامعة الأمريكية، فكنا ممنوعين من التصوير فجبنا عربية بستاير سودا زي الكاميرا الخفية كدا، وكان سعيد حامد عايزني أنزل علشان ياخد المشهد يافطة الجامعة الأمريكية".



برنامج بيت السعد



يُعد برنامج "بيت السعد " الذي يُعرض أسبوعيًا على مدار ثلاثة أشهر، الأضخم من نوعه في المنطقة، حيث تدور فكرة البرنامج في استضافة نخبة من أهم وألمع نجوم العالم العربي في لقاءات ممتعة تتضمن غناءً وتمثيلًا وحوارات جادة وعفوية.

هذا ويتضمن "بيت السعد" أغاني يسمعها الجمهور للمرة الأولى، إذ يغني أحمد سعد مع ضيوفه بمشاركة عمرو سعد، في موازاة مشاهد درامية يمثلها عمرو سعد مع ضيوفه برفقة موسيقى تصويرية مصاحبة.