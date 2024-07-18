نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "جوازة توكسيك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "جوازة توكسيك" أمس، إجمالي إيرادات بلغت 298،292 جنيهًا، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول قصة حب فريدة والتي تُجسّدها ملك قورة، وكريم الذي يجسده الفنان محمد أنور بعد تعرضهما إلى سوء تفاهم في دبي.

أبطال فيلم جوازة توكسيك

وينتمي كل منهما إلى طبقة اجتماعية مختلفة عن الآخر ما ينشأ عنه العديد من المواقف الكوميدية، وهو من بطولة محمد أنور، وهيدي كرم، وملك قورة، وليلى علوي، وتامر هجرس، وآخرين، وهو من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد.

أغنية "لو زعلان"

ويقدم المطرب العراقي ماجد المهندس أغنية "لو زعلان" وهي الأغنية الرسمية لفيلم جوازة توكسيك، وسبق وطرح مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "لندن"، على "يوتيوب"، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والأغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس وأغنية "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر الماضى، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح"، وهي من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.