نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضمن مهرجان الصيف الدولي.. حمزة نمرة يحيي حفلًا بعروس البحر المتوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لحفلات الموسم الصيفي يستعد المطرب حمزة نمرة لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا بعروس البحر المتوسط، في مكتبة الإسكندرية ضمن مهرجان الصيف الدولي الـ21.



وروج حمزة نمرة لحفله عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، حيث نشر البوستر الدعائي للحفل معلقًا: «أشوفكم يوم 1 أغسطس بمكتبة الاسكندرية في مهرجان الصيف الدولي الـ21 وحشتوني ومتحمس جدًا».

كشفت إدارة مهرجان العلمين، عن جدول فعاليات النسخة الثانية من المهرجان، والذي من المقرر إقامته في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس، حيث من المقرر إقامة 3 حفلات غنائية يقوم بإحياءها كلًا من حمزة نمرة، وفريق مسار إجباري، وسعاد ماسي، وذلك في يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس المقبل.

وكشف الموقع الرسمي لـ«تذكرتي» أسعار تذاكر حفل حمزة نمرة، الذي يشترك فيه مع سعاد ماسي، المقرر إحيائه في 16 أغسطس المُقبل، والتي قُسمت أسعارها إلى 3 فئات، حتى تتناسب مع الفئات الاجتماعية المختلفة من الجمهور.

أسعار تذاكر حفل حمزة نمرة في العلمين

الفئة الأولى: 80 ألف جنيه هو سعر تذكرة حفل حمزة نمرة وسعاد ماسي لحجز «lounges» يناسب 8 أشخاص.

الفئة الثانية: 50 ألف جنيه لحجز تذكرة لـ«high tables» والتي تناسب 6 أشخاص.

الفئة الثالثة: 550 جنيهًا لحجز تذكرة «regular early bird».