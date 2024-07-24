أحمد حاتم ينتهي من تصوير "عمر أفندي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن الفنان أحمد حاتم انتهاء تصوير مسلسله الجديد "عمر أفندي"، الذي يضم عددًا من نجوم الفن، والمقرر طرحه قريبًا. وكتب أحمد حاتم عبر حسابه الشخصي على إنستجرام:

"تم بحمد الله الانتهاء من رحلة طويلة وصعبة وممتعة.. شكرًا لكل من ساهم في هذا العمل الصعب شكرًا لكل زمايلي الكبار الغاليين.. مسلسل متعب وكبير من غير تقصير في أي حاجة یا رب المسلسل يعجبكم إن شاء الله."

تدور أحداث مسلسل "عمر أفندي" حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة. يجمع بين أحمد حاتم وآية سماحة قصة حب خلال الأحداث، وينتقل المخرج بين فترتين مختلفتين في الزمن. المسلسل من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

يضم المسلسل عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم:

- أحمد حاتم

- آية سماحة

- محمد رضوان

أعمال أخرى للفنان أحمد حاتم

على جانب آخر، انتهى أحمد حاتم مؤخرًا من تصوير أكثر من فيلم، من بينها:

- "المنبر": يتناول قصصًا من عدد من مشايخ الأزهر الشريف، من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبدالعال، ويشارك فيه أيتن عامر، أحمد فهيم، سامح الصريطي، محمد عادل، عمر السعيد وآخرين.

- "قصر الباشا": من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.