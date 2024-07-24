مدحت صالح: 'الشركة المتحدة كللت مجهودي بالنجاح.. وأتمنى استمرار تعاوني معها'

القاهرة - محمد ابراهيم - في لقاء خاص مع الإعلامية مارينا المصري، حل المطرب الكبير مدحت صالح ضيفًا على إذاعة ميجا إف إم 92.7، في برنامج "خلاص صحينا" للحديث عن مشاركته في مهرجان العلمين في دورته الثانية.

تصريحات مدحت صالح

وأعرب الفنان مدحت صالح عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين، مؤكدًا أن طاقة الحفل الذي أحياه كانت مختلفة عما قدمه من قبل، وأشاد بالتطور الهائل الذي تشهده دورة المهرجان الثانية سواء على المستوى الفني أو الثقافي، إلى جانب تنوع ساحات الحفلات الغنائية، حيث لم تعد تقتصر على منطقة الأرينا فقط بل أيضًا تشمل المسرح الروماني في المدينة التراثية.

وأشاد بالمجهود الكبير الذي تبذله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في المهرجان، وحرصها على دعم الفن المصري وتقديمه في أبهى صورة، حيث قال: "بيني وبين الشركة المتحدة عشرة طويلة، فهي الراعية الرسمية لجميع حفلاتي، والقائمون عليها لديهم الكفاءة والقدرة على تكليل مجهودي بالنجاح، وأشكرهم على حالة التفاهم التي وصلنا لها معًا، وأتمنى استمرار تعاوني معهم".

وعن تفاعل الجمهور معه في مهرجان العلمين، أشار إلى أن الشعب المصري عاشق للغناء والموسيقى بطبعه، ويقتنص أي فرصة للتعبير عن هذا الحب من خلال التفاعل مع المطربين في الحفلات.

وتحدث عن مثله الأعلى في الحياة، حيث أوضح أن والده هو أكثر من أثر في شخصيته، كان إيجابيًا في كل شيء، لم يستسلم لأي حزن، وسعى لحل المشاكل، وساعده كثيرًا على تحسين نفسه وسلوكياته.

وحرص على توجيه نصيحة للشباب، حيث قال: "أنتم الأمل والمستقبل، ومصر أمانة في أيديكم.. حافظوا عليها، واحرصوا على تقدمها ونجاحها بكل قوتكم".

وعن مستقبل الفن والثقافة في مصر، أوضح: "الفن مستمر إلى ما لا نهاية، وكل ما يستطيع الفنان فعله هو الإخلاص فيما يقدمه للجمهور".



وأكد مدحت صالح أنه لم يفكر في الفن على أنه أرقام أو درجات، حيث قال: "كل فنان يركز في عمله وسيكتشف أنه يفيد نفسه قبل أى شخص آخر".

يُذكر أن برنامج "خلاص صحينا" لـ مارينا المصري يُذاع كل يوم من 8 لـ 10 صباحًا.