النفط يرتفع بعد بيانات اقتصادية إيجابية وتصاعد التوترات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 يناير 2024 02:10 مساءً - – ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعدما بدد ارتفاع توقعات نمو الاقتصاد العالمي وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط المخاوف بشأن الطلب الصيني.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مارس، والمقرر أن ينتهي سريانها يوم الأربعاء، مرتفعة 47 سنتا إلى 82.77 دولار للبرميل. كما ارتفعت عقود أبريل الأكثر نشاطا 67 سنتا إلى 82.50 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي َ1.04 دولار أو 1.35% إلى 77.82 دولار للبرميل.

وانخفض كلا العقدين أكثر من دولار يوم الاثنين، إذ غذت أزمة العقارات المتفاقمة مخاوف الطلب الصيني، بعد أن أمرت محكمة في هونج كونج بتصفية مجموعة تشاينا إيفرجراند العقارية العملاقة.

ورفع صندوق النقد الدولي في تقرير يوم الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خاصة الأمريكي والصيني، كما رجح تراجع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع.

ولا تزال السوق على حافة الهاوية وسط تعهد واشنطن باتخاذ “جميع الإجراءات اللازمة” للدفاع عن قواتها في أعقاب هجوم مميت بطائرة مسيرة في الأردن شنه مسلحون مدعومون من إيران، وهو أول حادث يلقى فيه عسكريون أمريكيون حتفهم منذ بدء حرب غزة.