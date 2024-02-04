مال وأعمال

العجز التجاري في المغرب يتراجع 7.3% خلال 2023

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر العجز التجاري في المغرب يتراجع 7.3% خلال 2023 من قسم مال واعمال

Amer Group 01-2024
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 فبراير 2024 09:14 مساءً - وكالات – قال مكتب الصرف المغربي في تقرير شهري إن العجز التجاري في المغرب انخفض بنسبة 7.3% على أساس سنوي في 2023 إلى 286 مليار درهم (28.6 مليار دولار) بفضل ارتفاع إيرادات السياحة وتراجع واردات الطاقة.

predco_adv_2021

وأوضح مكتب الصرف أن إجمالي الواردات تراجع 2.5% على أساس سنوي إلى 715 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات 0.2% إلى 429 مليار درهم، مضيفا أن تحويلات المغاربة في الخارج وصادرات صناعة السيارات ساهمت أيضا في تحسين العجز التجاري.

E-Bank

وانخفضت واردات المغرب من الطاقة 20.4% على أساس سنوي إلى 122 مليار درهم بعد تراجع الطلب والأسعار في الأسواق العالمية.

وتراجعت واردات القمح 25.3% على أساس سنوي إلى 19.3 مليار درهم، كما انخفضت واردات الأمونيا، وهي عنصر أساسي في إنتاج الأسمدة، بنحو 58% إلى 8.8 مليار درهم.

HapiSalonWhite

وأعلن المغرب، الذي يمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، تراجعا بنسبة 34% في صادرات الفوسفات ومشتقاته بما في ذلك الأسمدة، إلى 76 مليار درهم.

BonatMisr

وصعدت صادرات قطاع السيارات في البلاد، حيث تعمل مصانع تابعة ل”ستيلانتس” و”رينو”، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 141 مليار درهم.

وارتفعت إيرادات السياحة أيضا إلى مستويات غير مسبوقة، إذ قفزت 11.7% على أساس سنوي إلى 104 مليارات درهم.

كما استقبل المغرب عددا غير مسبوق بلغ 14.5 مليون زائر العام الماضي.

وزادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 4.0% على أساس سنوي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 115 مليار درهم.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العجز التجاري في المغرب يتراجع 7.3% خلال 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا