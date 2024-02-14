استقرار أسعار النفط بعد توقعات أوبك للطلب وتراجع مخزونات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 فبراير 2024 06:14 مساءً - وكالات .. سجلت أسعار النفط تغيرات طفيفة اليوم الأربعاء وحافظت على المكاسب التي حققتها أمس الثلاثاء بعد توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بزيادة قوية في الطلب إلى جانب تراجع حاد في مخزونات الوقود الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، أو 0.07%، إلى 82.83 دولار بحلول الساعة 09:53 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 77.87 دولار للبرميل.

وساهمت العوامل الجيوسياسية جزئيا في مكاسب أسعار النفط أمس الثلاثاء حيث طغى أثر الجمود الدبلوماسي في الشرق الأوسط والصراعات بين روسيا وأوكرانيا على توقعات إرجاء البدء في تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري أمس الثلاثاء إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 و1.85 مليون برميل يوميا في 2025. ولم تتغير توقعات المنظمة عن الشهر الماضي.

كما أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات البنزين 7.23 مليون برميل وتراجع مخزونات نواتج التقطير 4.02 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 فبراير، وكلاهما هبوط أكبر بكثير مما توقعه المحللون.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بأكبر بكثير من المتوقع عند 8.52 مليون برميل، إذ أدى توقف مصاف إلى خفض استهلاك الخام وإنتاج الوقود.