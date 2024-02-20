انت الأن تتابع خبر اعتماد ميناء العقبة لاستيراد المواشي للعراق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رست على ارصفة ميناء العقبة الرئيس الثلاثاء، ٧ بواخر من بينها ٣ بواخر للمواشي .



وقال مدير عام شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانىء الدكتور محمود خليفات ان ميناء العقبة الرئيس وبقية الارصفة التابعة له تشهد حركة مينائية نشطة بتحميل وتفريغ مختلف البصائع استيرادا وتصديرا.

واكد خليفات في تصريح صحفي اليوم ان ٧ بواخر رست على ارصفة الميناء الرئيس الذي يتسع ل ٧ بواخر بمعنى ان الميناء يعمل بكامل طاقته .



واضاف من بين هذه البواخر ٣ بواخر للمواشي ورابعة للحبوب وخامسة للحديد وسادسة للحجر وسابعة للغاز .



واكد خليفات ان احد المستثمرين العراقيين في تجارة استيراد المواشي اعتمد ميناء العقبة لتجارة المواشي بعد ان شاهد سرعة المناولة ودقة العمل حيث تم تفريغ اول باخرة له يوم رسوها على الرصيف.



واضاف خليفات ان الميناء بانتظار باخرتين إضافيتين لنفس التاجر في الايام القادمة على متنهما زهاء ٢٠ الف رأس من الاغنام والعجول.



ويشهد ميناء العقبة الرئيس منذ عدة أشهر خطط عمل واستراتيجيات تحديث وتطوير متواصلة على مختلف الصعد التي تشمل المجال الاداري والفني والبيئة والسلامة المهنية والبنى التحتية والفوقية بما يحاكي المخطط الشمولي والرؤى الملكية للنهوض والارتقاء بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمقصد اقتصادي استثماري عالمي شامل .