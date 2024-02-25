نعرض لكم الان تفاصيل خبر في استطلاع دوت الخليج.. الصادرات غير البترولية تتجه للنمو باتفاق… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 فبراير 2024 05:12 مساءً - فريق دوت الخليج _ رجح 61% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة دوت الخليج، زيادة الصادرات غير البترولية خلال عام 2024، مقابل 20% من المشاركين توقعوا استقرار الصادرات السلعية عند مستوى العام الماضي، فيما رأى 19% أن الصادرات قد تتراجع خلال العام الجاري.

«السلعية» تسجل أكثر من 35 مليار دولار خلال 2023

وسجلت الصادرات المصرية السلعية 35 مليارًا و631 مليون دولار خلال عام 2023، لتحقق بذلك معدلات نمو “ملموسة” تجاوزت مؤشرات عام 2022؛ رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وانخفض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليارًا و158 مليون دولار، بعدما بلغ 36 مليارًا و908 ملايين دولار، مقابل 48 مليارًا و66 مليون دولار خلال عام 2022، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة.

أكثر من 11 مليار دولار انخفاضًا في عجز الميزان التجاري

وقالت الوزارة إن هذه المؤشرات “الإيجابية الملموسة” تعود إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، فضلًا عن الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة، وبصفة خاصة في أسواق دول القارة الإفريقية.

وعلى جانب آخر، تراجعت الواردات السلعية المصرية بنسبة 14% خلال العام الماضي، إذ بلغت 72 مليارًا و539 مليون دولار، مقابل 83 مليارًا و988 مليون دولار خلال عام 2022، وفقًا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن حركة التجارة بين مصر ودول العالم خلال عام 2023.

14 % تراجعًا في الواردات السلعية

وحققت صادرات مصر لدول القارة الإفريقية، دون الدول العربية، زيادة بنسبة 7% حيث بلغت مليارين و247 مليون دولار، فيما جاءت تركيا في صدارة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية بقيمة مليارين و943 مليون دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة مليارين و766 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة مليارين و197 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليارين و103 ملايين دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار.

وتصدرت “مواد البناء” قائمة القطاعات التصديرية في 2023، بقيمة 8 مليارات و807 ملايين دولار، ثم المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و539 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 5 مليارات و46 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليارات و355 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليارات و714 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة مليارين و433 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة مليار و124 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 891 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 611 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 548 مليون دولار، والأثاث بقيمة 297 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 196 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 115 مليون دولار.

وحلّت ليبيا في صدارة قائمة الدول الإفريقية المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي بقيمة مليار و760 مليون دولار، ثم السودان بقيمة 988 مليون دولار، والجزائر بقيمة 851 مليون دولار، والمغرب بقيمة 817 مليون دولار، وكينيا بقيمة 326 مليون دولار، وتونس بقيمة 290 مليون دولار، وساحل العاج بقيمة 223 مليون دولار، وغانا بقيمة 203 ملايين دولار.

وتعتبر كل من: مواد البناء والصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية والأسمدة والسلع الهندسية والإلكترونية والأثاث والصناعات الطبية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، أبرز الصادرات المصرية إلى القارة.

وخلال يناير 2024، بلغت صادرات مصر السلعية نحو 3 مليارات و12 مليون دولار، مقابل مليارين و887 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2023.

فيما تراجعت واردات مصر السلعية بنسبة 40%، حيث بلغت 4 مليارات و476 مليون دولار، مقابل 7 مليارات و520 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2023.

وهو ما ساهم في انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 68% خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغ مليارًا و464 مليون دولار، مقابل 4 مليارات و634 مليون دولار، خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وتصدرت تركيا قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهر يناير الماضي، بقيمة 292 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 263 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 173 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 169 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 168 مليون دولار، وليبيا بقيمة 162 مليون دولار.

وتعبر كل من تركيا والسعودية وإيطاليا والإمارات والولايات المتحدة وليبيا أهم الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية.

وحافظت «مواد البناء» على تصدر القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل صادرات مصر خلال شهر يناير الماضي، بقيمة 624 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 467 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 421 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 408 ملايين دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 356 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 258 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 91 مليون دولار.

كما تضمنت منتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 68 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 47 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 42 مليون دولار، والأثاث بقيمة 21 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 19 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 15 مليون دولار.

وأكد عدد من رؤساء المجالس التصديرية ضرورة التركيز على زيادة الصادرات الصناعية، لا الصادرات ككل، لبلوغ المستهدفات الحكومية المقدرة بنحو 145 مليار دولار خلال 6 سنوات.

ويأتي ذلك وسط تسجيل عدد من صادرات القطاعات الصناعية تراجعًا طفيفًا خلال عام 2023 مقارنة بالمستهدفات الموضوعة.

وفي شهر يوليو 2020، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق حلم الوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار، خلال 3 أو 4 سنوات، وقدرت صادرات مصر حينها بنحو 29.3 مليار دولار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي 2022، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى 52.1 مليار دولار، مقابل 43.6 مليار دولارفي عام 2021، فيما خفضت مصر مستهدفاتها للصادرات إلى 88 مليار دولار، في يوليو 2023، وبنمو سنوي 20%.

هل تطابقت التوقعات مع الأداء الفعلي؟

سجلت الصادرات المصرية السلعية 35 مليارًا و631 مليون دولار خلال عام 2023، بنسبة زيادة طفيفة مقارنة بعام 2022؛ رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

واتفقت الزيادة التي شهدتها الصادرات السلعية مع توقعات غالبية المشاركين في استطلاع دوت الخليج لعام 2023 والذين رجحوا اتجاه الصادارات غير البترولية نحو الصعود