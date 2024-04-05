العجز التجاري الأمريكي يرتفع إلى 68.9 مليار دولار خلال…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 5 أبريل 2024 01:11 مساءً - وكالات _ أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس، أن العجز التجاري ارتفع بصورة غير متوقعة خلال فبراير الماضي.

وقالت الوزارة “إن العجز التجاري ارتفع إلى 68.9 مليار دولار خلال فبراير الماضي”، بعدما سجل 67.6 مليار دولار خلال يناير الماضي.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا تقليص العجز التجاري إلى 67 مليار دولار .

وأشار تقرير الوزارة إلى أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 2.2 % لتصل إلى 331.9 مليار دولار، في حين ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 2.3% لتصل إلى 263 مليار دولار.