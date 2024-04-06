انت الأن تتابع خبر أسعار الخضار في سوق إربد السبت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ورد إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، السبت، 751 طن خضار، و244 طن فواكه، و42 طن ورقيات، و 66 طنا مشكلا ما بين الفواكه والخضار، و114 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.

وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30 و50 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و65، والثوم 125 و200، والبطاطا بين 30 و 60، والبندورة بين 10و20، والجزر بين 30 و60، والخيار بين 15و 25، والزهرة بين 15و 22، والليمون بين 15و 25، والموز البلدي بين 55 و 80، والبطيخ بين 15 و30، والشمام بين 30 و45 قرشا.