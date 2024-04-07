انت الأن تتابع خبر حركة تجارية نشطة على الألبسة والحلويات بالمفرق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد محال بيع الملابس في مدينة المفرق حركة نشطة قبيل أيام من حلول عيد الفطر السعيد.

وزادت الحركة التجارية نشاطا في أسواق الملابس خلال اليومين الماضيين، لاسيما في أعقاب ساعة الإفطار، حيث تشهد أغلبية محال بيع الألبسة حركة شراء نشطة من قبل المواطنين لشراء احتياجات عائلاتهم من ملابس العيد، وسط مطالبات للجهات الرقابية بالحفاظ على أسعار الملابس والحيلولة دون ارتفاعها التي تكبدهم أعباء مالية إضافية.

وقال التاجر أحمد القصراوي، إن سوق الملابس في مدينة المفرق كان يعاني من ركود شبه تام، لافتا إلى أن الحركة بدأت بالنشاط في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك؛ نظرا لقيام العديد من العائلات بشراء حاجاتهم من الملابس في هذا الوقت قبل الازدحام الذي تشهده هذه الأسواق قبيل عيد الفطر بأيام كما جرت العادة في السنوات الماضية.

وأضاف القصراوي، أنه من المتوقع أن تشهد أسواق الملابس خلال الأيام المقبلة التي تسبق حلول عيد الفطر السعيد حركة تجارية الأمر الذي سينعكس إيجابا على تنشيط الحركة التجارية التي تشهد ركودا منذ أشهر عدة، لافتا الى أن اقتراب حلول عيد الفطر السعيد يشكل متنفسا لهذا السوق لاستعادة عافيته.

وطالب مواطنون الجهات الرقابية بأخذ دورها الرقابي للحيلولة دون ارتفاع الأسعار لمعدلات كبيرة بالتزامن مع تهافت المواطنين على محال الملابس قبيل عيد الفطر السعيد.

وشهدت أسواق بيع الحلويات نشاطا مماثلا من قبل المواطنين لشراء حاجاتهم من أنواع الحلوى لغايات تقديمها للمهنئين من الأصدقاء والأقارب في حين قل الإقبال على أسواق المواد الغذائية والتموينية خلال الأيام القليلة الماضية .