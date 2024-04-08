الصين تكشف عن إجراءات جديدة لتبسيط العمليات التجارية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 أبريل 2024 02:12 مساءً - شينخوا _ أصدرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين تعميما أمس الأحد، معلنة طرح ستة إجراءات تهدف إلى تحسين العمليات التجارية المتعلقة بالنقد الأجنبي.

وبحسب التعميم فإن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى حفز تسهيل التجارة وتعزيز القدرة على خدمة الاقتصاد الحقيقي بشكل أكثر.

وذكرت الهيئة أن هذه السياسات تشمل بشكل أساسي خطوات لتحسين تسجيل شركات التجارة الخارجية، وتسهيل التسويات المدفوعات التجارية عبر الحدود للشركات، وتبسيط اللوائح المتعلقة بالنقد الأجنبي لتجارة السلع.

وسيدخل التعميم حيز التنفيذ في أول يونيو 2024.