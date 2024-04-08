نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. التضخم في مدن مصر يتراجع إلى 33.3% خلال مارس من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 أبريل 2024 02:12 مساءً - – أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية تراجع إلى 33.3 بالمئة في مارس من 35.7 بالمئة في فبراير.

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