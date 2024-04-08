مال وأعمال

عاجل.. التضخم في مدن مصر يتراجع إلى 33.3% خلال مارس

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. التضخم في مدن مصر يتراجع إلى 33.3% خلال مارس من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 أبريل 2024 02:12 مساءً - – أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية تراجع إلى 33.3 بالمئة في مارس من 35.7 بالمئة في فبراير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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