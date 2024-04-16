انت الأن تتابع خبر اختتام البطولة المدرسية الرابعة للشطرنج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اختتمت، الثلاثاء، نهائيات البطولة المدرسية الرابعة للشطرنج عبر الانترنت للمرحلة الثانوية طلاب وطالبات، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.

وتوجت عضو مجلس إدارة الاتحاد المدرسي فرح البدارنة، الفائزين في البطولة التي أقيمت تحت رعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة.

وفازت بالمركز الأول ربى القضاة من مديرية الجامعة برصيد 9 نقاط في بطولة الطالبات، فيما حصدت إيمان صوان من مديرية الجامعة المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وبالمركز الثالث تولين يوسف من مديرية الجامعة برصيد 6 نقاط.

وفي بطولة الطلاب ثانوي، فاز بالمركز الأول أنس خويرة من مديرية عمان برصيد 9 نقاط، والمركز الثاني أحمد الربابعة من مديرية الكورة برصيد 8 نقاط، والمركز الثالث معتز حباق من مديرية وادي السير برصيد 6 نقاط ونصف.

وتنطلق يوم غد الأربعاء نهائيات المرحلة الأساسية العليا طلاب وطالبات بمشاركة واسعة من مديريات التربية والتعليم .