الضرائب تطالب الممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة بإصدار…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أبريل 2024 01:11 مساءً - طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين الملزمين بالمرحلة ( الرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني بالإلتزام بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداه والسلع المباعة للمستهلك النهائي.

وأوضحت في بيان اليوم، أن ذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024، مُشددة على ضرورة إلتزامهم بشروط التشغيل التكنولوجي المُحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية .

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومُقدمي الخدمات بما يُساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.

وأضافت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الإلكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب ، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني.

أضافت أن المصلحة وفرت رابط على الموقع الإلكتروني يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) على الرابط التالي :

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

كما يستطيع الممولون الملتزمون بمنظومة الإيصال الالكتروني متابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى والتعامل معها وكذلك الأدلة التوعوية ،والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين من خلال الدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية ثم دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الالكتروني .

جدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.