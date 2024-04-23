أسعار الذهب تتراجع بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى في أسبوع

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2024 09:14 صباحاً - وكالات – تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 2% لأدنى مستوى في أسبوع، الاثنين، مع انحسار المخاوف بشأن اتساع الصراع في الشرق الأوسط، مما دفع المستثمرين إلى تقليص تعاملاتهم التي تعتبر ملاذا آمنا لصالح الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم.

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.5% إلى 2,330.51 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 17:52 بتوقيت غرينتش، ليسجل أكبر انخفاض خلال اليوم منذ أكثر من عام.

وتحدد سعر التسوية للعقود الأمريكية الآجلة للذهب على انخفاض بنسبة 2.8% ليصل إلى 2346.4 دولارا للأونصة.

وقال دانيال غالي، استراتيجي السلع في شركة “تي دي سيكيوريتيز”: “تراجعت بعض المخاطر في الشرق الأوسط، الأمر الذي عزز بعض نشاطات البيع في الذهب”.

وقللت طهران من أهمية الضربة الانتقامية التي شنتها إسرائيل بطائرة بدون طيار ضد إيران، فيما يبدو أنها خطوة تهدف إلى تجنب التصعيد الإقليمي.

وتعرض الذهب أيضًا لضغوط مع افتتاح المؤشرات الرئيسية في “وول ستريت” على ارتفاع، مما أدى إلى خفض الطلب على الأصول الآمنة والتي لا تدر عائدا.

واستعادت الأسهم بعض قوتها منتصف الأسبوع الجاري كما انخفضت أسعار النفط والسندات بصورة طفيفة مما يشير إلى التحول بعيدا عن الموقف الدفاعي الذي تبناه المستثمرون مطلع الأسبوع.

وأدت التوترات الجيوسياسية إلى جانب عمليات الشراء القوية من قبل البنوك المركزية إلى دفع الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2431.29 دولارًا في 12 أبريل.

وينتظر المستثمرون الآن صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي يوم الجمعة للحصول على إشارات حول احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية.