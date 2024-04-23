احتياطي روسيا من الذهب والعملات الأجنبية في أعلى مستوياته…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2024 11:08 صباحاً - وكالات – ارتفع احتياطي روسيا الاتحادية من الذهب والعملات الأجنبية بنسبة 0.4% ليصل إلى 600.7 مليار دولار مسجلاً أعلى مستوى له خلال عام.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري الروسي، فإن احتياطيات روسيا الدولية ارتفعت خلال الفترة من 5 إلى 12 أبريل الجاري بنحو 2.4 مليار دولار لتصل إلى 600.7 مليار دولار، في الوقت الذي سجلت حتى الخامس من الشهر نفسه 598.3 مليار دولار.

وأشارت البيانات إلى انخفاض الاحتياطيات الدولية الروسية خلال العام الماضي بنسبة 8.4% لتبلغ 577.5 مليار دولار، والتي كان قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق نحو 643.2 مليار دولار، في 18 فبراير من العام 2022.

ونما الاقتصاد الروسي بنسبة 3.6% في 2023، ويذهب ما يقرب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى الإنفاق العسكري.

كانت روسيا ثاني أكبر منتج للذهب بواقع 324.7 طن عام 2023، خلف الصين التي أنتجت 374 مليون طن، ومن المتوقع أن تزيد روسيا إنتاجها من الذهب بنسبة 4% سنوياً حتى عام 2026.