مال وأعمال

احتياطي روسيا من الذهب والعملات الأجنبية في أعلى مستوياته…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر احتياطي روسيا من الذهب والعملات الأجنبية في أعلى مستوياته… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2024 11:08 صباحاً - وكالات – ارتفع احتياطي روسيا الاتحادية من الذهب والعملات الأجنبية بنسبة 0.4% ليصل إلى 600.7 مليار دولار مسجلاً أعلى مستوى له خلال عام.

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ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري الروسي، فإن احتياطيات روسيا الدولية ارتفعت خلال الفترة من 5 إلى 12 أبريل الجاري بنحو 2.4 مليار دولار لتصل إلى 600.7 مليار دولار، في الوقت الذي سجلت حتى الخامس من الشهر نفسه 598.3 مليار دولار.

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وأشارت البيانات إلى انخفاض الاحتياطيات الدولية الروسية خلال العام الماضي بنسبة 8.4% لتبلغ 577.5 مليار دولار، والتي كان قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق نحو 643.2 مليار دولار، في 18 فبراير من العام 2022.

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ونما الاقتصاد الروسي بنسبة 3.6% في 2023، ويذهب ما يقرب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى الإنفاق العسكري.

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كانت روسيا ثاني أكبر منتج للذهب بواقع 324.7 طن عام 2023، خلف الصين التي أنتجت 374 مليون طن، ومن المتوقع أن تزيد روسيا إنتاجها من الذهب بنسبة 4% سنوياً حتى عام 2026.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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