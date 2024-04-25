حسام الجراحي نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة السلع التموينية…

دبي - احمد فتحي في الخميس 25 أبريل 2024 10:11 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا بتعين حسام أحمد الجراحي نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية لمدة عام.

وشغل حسام الجراحى منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر، منذ الأول من ديسمبر عام 2023 حتى الأن، فضلا عن خبراته السابقة فى مجال البنوك وأسواق المال لسنوات مضت.

وتقدم الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس مجلس إدارة البورصة السلعية – مصر، وأعضاء المجلس والعاملين بالبورصة بالشكر والعرفان والتقدير لحسام الجراحى على ما بذلة من جهد مشكور خلال فترة تولية المسئولية، متمنين له دوام التوفيق والسداد فى منصبة الجديد.

وأكد رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية – مصر، إنه سوف يتم اختيار الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب الجديد للبورصة السلعية مع أول دورة انعقاد لمجلس الادارة.