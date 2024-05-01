الاقتصاد الأمريكي يضيف 192 ألف وظيفة في أبريل بأعلى من…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 مايو 2024 08:08 مساءً - سي ان بي سي _ أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بوتيرة أسرع من المتوقع في أبريل، مما يشير إلى أنه لا يزال هناك الكثير من التحركات الإيجابية في سوق العمل الأمريكي، وفقًا لـ ADP.

وأفادت الشركة أن القطاع الخاص أضاف 192 ألف وظيفة لشهر أبريل، وهو أفضل من التوقعات التي كانت عند 179 ألف وظيفة، على الرغم من انخفاض طفيف عن القراءة المعدلة بالزيادة البالغة 208 آلاف وظيفة في مارس.

في الوقت نفسه، أظهر مقياس الأجور أن أجور العمال في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 5% عن العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عدة سنوات والذي قدم بعض الأخبار السارة مقابل العديد من العلامات الأخرى التي تظهر أن التضخم أثبت أنه أكثر مرونة مما توقعه العديد من الاقتصاديين وصناع السياسات.

وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ADP: “كان التوظيف واسع النطاق في أبريل”. “قطاع المعلومات فقط ، والذي يتضمن الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، أظهر ضعفًا، حيث سجل فقدان وظائف وأقل وتيرة لارتافع الأجور منذ أغسطس 2021”.

وكان ارتفاع الوظائف أقوى في قطاع الترفيه والضيافة، الذي سجل زيادة قدرها 56 ألف وظيفة.

وشملت الصناعات الأخرى التي سجلت ارتفاعاً قطاع البناء بـ 35 ألف وظيفة والقطاعات التي تغطي التجارة والنقل والمرافق بالإضافة إلى التعليم والخدمات الصحية، وكلاهما شهد زيادات قدرها 26 ألف وظيفة.