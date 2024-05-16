انت الأن تتابع خبر انخفاض مفاجئ: هبوط حاد في أسعار الحديد اليوم في مصر والسعر الجديد يتخطى كل التوقعات وينخفض إلى 37 ألف... التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الشعبة العامة للمستوردين التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، تراجعًا مفاجئًا في أسعار الحديد ضمن تعاملات اليوم الخميس الموافق 16 أبريل

وجاء هذا الانخفاض بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار في الأسواق، مما أثر إيجابًا على تكاليف الإنتاج.

تفاوتت الأسعار في الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية نتيجة لتذبذب سعر العملة الأمريكية، وقد وصل سعر طن الحديد إلى قمة غير مسبوقة تجاوزت 53 ألف جنيه. ومع تدخلات الحكومة المصرية، التي شملت إعلان عن استثمارات ضخمة وتغييرات في السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف، شهدت الأسواق هبوطًا حادًا في سعر الدولار وبالتالي انخفاضًا في سعر الحديد.

وبنهاية تعاملات يوم الاربعا، خفضت شركة حديد العز أسعارها بمقدار 5800 جنيه، ليستقر سعر طن الحديد عند 40 ألف و700 جنيه للتسليم في أرض المصنع، بينما سجل حديد التسليح الاستثماري سعرًا أقل من 38 ألف جنيه للطن.

تعددت أسعار الحديد في السوق المصرية اليوم السبت كالآتي:

- حديد الاستثماري قد بلغ 37 ألف و700 جنيه للطن.

- حديد عز قد وصل إلى 40 ألف و700 جنيه للطن.

- حديد المراكبي بلغ 39 ألف و200 جنيه للطن.

- حديد عطية سُجل بسعر 39 ألف و100 جنيه.

- حديد العشري وصل إلى 38 ألف و600 جنيه.

تشكل هذه الإجراءات انعكاسًا لاستراتيجية الدولة في التحكم بأسعار السلع الأساسية ودعم الاقتصاد المحلي، مما يُنظر إليه كعامل رئيسي في استقرار سوق البناء في مصر.