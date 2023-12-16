نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلاميين" تنعي أمير دولة الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة عضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، فقيد الأمة العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية صباح اليوم.

قال نقيب الإعلاميين في بيان له، إن الشيخ نواف الأحمد الصباح كان قائدًا حكيمًا، ومُلمًا بقضايا وطنه، وله مواقف تاريخية بارزة، في دعم ومساندة القضايا العربية والإسلامية.

وتقدّم مجلس نقابة الإعلاميين، بخالص العزاء لدولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق، ولكل الأمة العربية في هذا المصاب الجلل، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُاهم أهله وذويه الصبر والسُلوان.