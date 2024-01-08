الجنائية الدولية تؤكد إمكانية الأفراد من تقديم شكاوى ضد جرائم الاحتلال فى فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 11:27 مساءً - افتتح مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منصة رقمية لتمكين الأفراد والهيئات من تقديم الشكاوى عبر الإنترنت حول جرائم الاحتلال في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية مع خيار إضافة صور ومقاطع فيديو تظهر جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضدهم للنظر فيها.

ويُطلب من أولئك الذين لديهم معلومات ذات صلة بالأحداث الجارية في فلسطين تقديم مذكراتهم عبر الموقع، ويجب أن تتعلق المعلومات المقدمة عبر هذه البوابة بالجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهي جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية أو العدوان.

ويمكن لأي شخص تقديم المعلومات من خلال البوابة. لا يلزم بالضرورة أن يكون ضحية أو شاهدًا على الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية المذكورة أعلاه.

ويمكن أيضًا تقديم المعلومات بشكل جماعي أو من خلال منظمة (على سبيل المثال، منظمة غير حكومية أو مسجد أو كنيسة) طالما كان هناك مرسل محدد.