ضبط عامل محكوم عليه بالحبس 74 سنة خلال حملات الداخلية بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 12:32 مساءً - فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط (عامل - مقيم بمحافظة البحيرة)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 74 سنة وكفالات مالية، فى عدد 56 حكم (جزئى - مستأنف ) بتهم ( تبديد).

- ضبط (مندوب مبيعات- مقيم بمحافظة الجيزة)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 22 سنة و5 أشهر وكفالات مالية، فى عدد 313 حكم بتهم (تبديد، هروب من مراقبة)، وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.