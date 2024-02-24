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الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة في بورسعيد ووفاة شخص بطعنة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 فبراير 2024 01:29 مساءً - كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) بها جرح طعنى بالجسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه و3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" لخلافات الجيرة قام على إثرها المذكورين بالتعدى على المجنى عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم (طبنجة – 2 سلاح أبيض)المستخدمين فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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